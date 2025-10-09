https://news.day.az/society/1786965.html В ряде районов ожидаются ливни и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 10 октября в первой половине дня в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
В ряде районов ожидаются ливни и град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
10 октября в первой половине дня в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных местах осадки будут носить кратковременный ливневый характер, возможен град, а в высокогорных районах - переход в мокрый снег.
