В ряде районов ожидаются ливни и град

10 октября в первой половине дня в некоторых горных и предгорных районах Азербайджана пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в отдельных местах осадки будут носить кратковременный ливневый характер, возможен град, а в высокогорных районах - переход в мокрый снег.