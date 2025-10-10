В Баку будет представлен легендарный Концерт для кларнета с оркестром великого Моцарта

Мы живём во времена, когда искусственный интеллект переписывает правила возможного. Каждый день в переговорных комнатах и на перерывах за чашкой кофе звучат одни и те же вопросы: "Заменит ли нас ИИ?", "А что дальше - творчество?", "Не теряем ли мы нашу человеческую уникальность?". Позвольте ответить не словами, а музыкой....

В субботу, 11 октября в 19:00, в величественном зале Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится концерт Государственного камерного оркестра под управлением народного артиста Фахраддина Керимова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вечер организован при поддержке Azercell.

Среди солистов - Джордж Хелд (кларнет, США) и Ирина Мехтиева (фортепиано, Азербайджан). В концертной программе будут представлены произведения Мендельсона и Шнитке. Но кульминацией вечера станет легендарный Концерт для кларнета с оркестром великого Моцарта - произведение, которому уже 234 года, и оно до сих пор говорит с душой лучше всякого другого. Почему именно это произведение? Почему именно сейчас?

Потому что никакой ИИ, никакой алгоритм, никакая машина - как бы ни были они совершенны - не смогут повторить эмоцию, нюансы, человеческий дух, который струится через музыку. Это исполнение - любовное письмо к творчеству, страсти, ко всему, что делает нас незаменимо человеческими.

Концерт для кларнета Моцарта - это не просто музыка. Это история. Это эмоции. Это гений.

Написанный всего за несколько месяцев до смерти Моцарта, он часто называется его "лебединой песней" - последним, потрясающим подарком миру.

Медленное движение, адажио, тронуло миллионы зрителей в фильмах.

И да, существует даже загадочное "проклятие кларнета" - жуткое совпадение, что композиторы, писавшие для кларнета, нередко умирали преждевременно. Моцарт, Брамс, Шуберт, Пуленк, Нильсен, Регер...

Но это не о суевериях. Это о праздновании. Это о том, чтобы показать миру: пока ИИ умеет считать и писать код, он не может чувствовать. Он не может мечтать. Он не может исполнять Моцарта с сердцем и душой.

Приглашаем вас на этот незабываемый вечер.

Давайте наполним филармонический зал элегантностью, эмоциями и энергией.

Давайте докажем, что в эпоху машин человеческое творчество все еще царит.

Билеты доступны

