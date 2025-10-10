https://news.day.az/culture/1787069.html

Названо место проведения прощальной церемонии с Аминой Юсифгызы

Прощальная церемония с народной артисткой Аминой Юсифгызы состоится сегодня в 12:00 в мечети Тезепир. Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос "Qafqazinfo" сообщило Министерство культуры Азербайджана. Отметим, что народная артистка скончалась накануне на 89-м году жизни.