https://news.day.az/culture/1787069.html Названо место проведения прощальной церемонии с Аминой Юсифгызы Прощальная церемония с народной артисткой Аминой Юсифгызы состоится сегодня в 12:00 в мечети Тезепир. Как сообщает Day.Az, об этом в ответ на запрос "Qafqazinfo" сообщило Министерство культуры Азербайджана. Отметим, что народная артистка скончалась накануне на 89-м году жизни.
