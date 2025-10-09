Никто не забыт, ничто не забыто: нескончаемые напоминания о цене нашей Победы

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшнее заявление председателя Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиева вновь напомнило о тяжелой, трагической, но неизбежной стороне восстановления исторической справедливости. Согласно официальным данным, после освобождения азербайджанских территорий от оккупации, на наших землях были эксгумированы останки около 800 человек, предположительно пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Эта цифра сама по себе страшна, но ещё более глубоко она раскрывает правду о том, что стояло за десятилетиями армянской оккупации и гуманитарной катастрофы, пережитой Азербайджаном. За каждой эксгумацией - человеческая судьба, за каждым массовым захоронением - боль семей, которые десятилетиями ждали хоть какого-то известия о своих близких.

Али Нагиев сообщил, что в ходе систематических раскопок на освобожденных территориях были обнаружены 29 массовых захоронений, где эксгумированы останки 218 человек. Еще 342 тела были найдены во время масштабных восстановительных и строительных работ - то есть там, где техника расчищала землю для новой жизни. Иными словами, сама жизнь, возвращающаяся на освобожденные земли, одновременно раскрывает страшные следы прошлого. Кроме того, 210 останков были эксгумированы из неопознанных могил, обнаруженных на 31 кладбище в 20 районах страны. Эти данные - хроника преступлений против человечности, совершенных во время и после Первой Карабахской войны.

О них никто и никогда не забудет. Азербайджан на протяжении трех десятилетий оставался страной, где сотни тысяч семей не знали судьбы своих родных. Более 4 тысяч человек официально числились пропавшими без вести. Среди них - мирные жители, старики, женщины, дети, которые исчезли в результате этнических чисток и военных преступлений, совершенных армянскими формированиями на оккупированных территориях.

Массовые захоронения, которые сегодня обнаруживаются на освобожденных землях - прямое свидетельство тех событий. И каждый новый факт, каждый найденный останок, каждая открытая яма в Шуше, Физули, Агдаме или Кельбаджаре - это молчаливое обвинение в адрес тех, кто десятилетиями отрицал очевидное. Да, армянская сторона всеми силами пыталась скрыть следы преступлений. Захоронения проводились тайно, тела сбрасывались в ямы, хоронить погибших разрешалось не по имени, а под номерами. Эти "немые свидетели" войны сегодня говорят громче любых слов - о цене, которую Азербайджан заплатил за восстановление своего суверенитета и территориальной целостности.

Да, освобождение территорий в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года стало историческим рубежом. Однако этот рубеж не стал точкой. После подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года, когда, казалось бы, оружие замолкло, в Азербайджане продолжали гибнуть люди. Причина - массовое минирование территорий, оставшееся в наследство от армянской оккупации.

В итоге, с 2020 года поныне, в результате подрывов на минах погибли более 350 человек, свыше 800 получили ранения. Среди жертв - мирные граждане, инженеры, журналисты, строители, военнослужащие, сотрудники МЧС. Каждый день специалисты Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) сталкиваются с последствиями преступного бездействия Еревана. Ведь Армения на протяжении долгого времени уклонялась от предоставления карт минных полей, выдавая их частично, неполно и зачастую с намеренными искажениями. Эта сознательная политика, по сути, продолжала линию гуманитарного террора, направленного против мирного населения.

Не менее болезненной остается и проблема азербайджанских пленных и заложников, судьба которых до сих пор неизвестна. По оценкам азербайджанских правозащитников и международных экспертов, десятки граждан Азербайджана были захвачены армянской стороной еще во время Первой Карабахской войны и после нее, однако их местонахождение так и не установлено.

Даже после 2020 года, несмотря на призывы международных структур, Ереван отказывался полностью сотрудничать в вопросах обмена телами и предоставления достоверных данных о пропавших лицах. Подобная позиция грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, и демонстрирует, что человеческая жизнь для армянских военных и политических кругов никогда не имела ценности, когда речь шла об азербайджанцах.

Напоминаю обо всем этом потому, что некоторые внешние силы и политические центры, закрывая глаза на десятилетия оккупации, пытаются навязать миру извращенное представление, в котором Армения предстает "жертвой", а Азербайджан ... "агрессором". Это лицемерие особенно очевидно сегодня, когда факты массовых захоронений, обнаруженные на освобожденных землях, подтверждают системный характер военных преступлений, совершенных армянской стороной.

Сегодня, когда над разрушенными городами вновь поднимаются азербайджанские флаги, стоит помнить, какой ценой была достигнута эта победа. Азербайджан не получил свои земли в результате дипломатической уступки или международной доброй воли. Их не вернули мирно. За каждый метр освобожденной земли пролилась кровь сотен воинов. За право жить на своей земле заплатили тысячи. И это то, о чем никто и никогда в Азербайджане не забудет. Это то, о чем следует напоминать всякий раз тем политикам, журналистам и правозащитникам из-за рубежа, которые позволяют себе рисовать лживую картину причин и последствий армяно-азербайджанского конфликта.