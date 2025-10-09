Баку и Москва разобрались: встреча в Душанбе поставила точку в проблемах

Автор: Лейла Таривердиева

Этой встречи ждали и в Азербайджане, и в России. Вопрос "встретятся ли в Душанбе президенты?" был в последнюю пару дней в числе главных на медиа-пространстве двух стран. Волновал он не только наши страны, но и сторонних наблюдателей. Кризис между Баку и Москвой вызвал в свое время большой резонанс на международной арене.

Внешние наблюдатели не понимали две вещи.

Во-первых, они не понимали, как маленький Азербайджан рискнул принципиально и открыто заявить о своих претензиях огромной России, имеющей не лучшую репутацию в плане отношений с постсоветским пространством. Многие предрекали Баку жесткий ответ Москвы и прочие неприятности. Это были не просто страшилки, а опасения, основанные на практике. Недруги потирали руки, а друзья с беспокойством ожидали развязки.

Во-вторых, следившие с момента катастрофы за тем, как стремительно ухудшаются отношения Баку и Москвы, не могли понять, почему опасения, указанные в первом пункте, никак не сбываются. Россия не только не грозила Азербайджану за его настойчивые (и, подчеркнем, совершенно справедливые) требования какими-то санкциями, но на официальном уровне не делалось никаких выпадов в адрес Баку вообще. Это очень озадачивало любителей хаоса, в том числе внутри самой Российской Федерации. То, что говорилось на уровне экспертного сообщества и работающих на армянство пропагандистов, не может считаться официальной позицией Москвы. Наблюдателей удивляло, что, несмотря на вакханалию на российском-медиа-пространстве, никаких серьезных трещин в отношениях нет, о чем говорила позитивная динамика экономических отношений. Прогнозы мракобесов не сбывались, и это некоторых сильно разочаровывало. Особенно рассчитывали на похолодание между Баку и Москвой реваншистские круги в Армении. Но время шло, а ничего не происходило.

Почему? Мы, конечно, не можем ответить за российскую сторону. Но дело, по всей видимости, в том, что она просто не хотела терять Азербайджан. Несмотря на свои масштабы, Азербайджан это очень серьезный региональный игрок, предсказуемый и честный партнер, не следующий за геополитической конъюнктурой и проводящий суверенную политику. До трагедии с самолетом Баку никогда не выносил наружу разногласия с Москвой, две страны решали их в закрытом режиме. Не займи российская сторона в корне неправильной позиции после удара по гражданскому лайнеру, последующих негативных процессов в отношениях не было бы.

Встреча в Душанбе стала для двусторонних отношений шагом к перезагрузке. Несмотря на определенные проблемы и исторические обиды, Азербайджан и Россия всегда старались относиться друг к другу с пониманием. Что было, то было, в современную эпоху оглядываться на прошлое - это деструктивная политика. Надо жить теми возможностями, которые имеются сейчас и от которых зависит будущее.

Поэтому Москва, в конце концов, сделала выбор между напряженностью и признанием реалий. И выбор был сделан правильно.

Пожалуй, это первый случай, когда Россия взяла на себя ответственность за какой-то инцидент, признала вину и даже откровенно рассказала о причинах случившегося. Именно это мы услышали в заявлениях Президента РФ Владимира Путина на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым. До сих пор такого не бывало. Трудно вспомнить что-то подобное и в советские времена.

Российский лидер подтвердил то, что говорилось азербайджанской стороной с самого дня трагедии. Катастрофа стала результатом трагических случайностей. В Баку никогда не утверждали, что самолет был сбит преднамеренно и неоднократно это подчеркивали. Но фактор случайности не снимал ответственности с российской стороны. И можно только приветствовать ту откровенность, с которой Владимир Путин признал вину России в случившемся. Он четко изложил все факты и заявил, что будут выплачены все компенсации и наказаны все виновные.

Это было главное, что хотели услышать в Азербайджане. Речь в данном случае не о руководстве страны, а об общественности. Этой честности здесь очень ждали и не понимали, почему она задерживается. Как сказал на встрече Президент Ильхам Алиев, он уверен, что те месседжи, которые отправлены двумя лидерами своим обществам, будут позитивно восприняты

Надо отдать должное азербайджанскому лидеру. Президент Азербайджана выдержал на встрече правильный тон - дружественный, спокойный, словно не было этих месяцев противоречий. Тонкий дипломат и мудрый политик, он очень правильно расставил все акценты. Там, где другой мог бы красоваться перед журналистами в духе "а что я говорил", Ильхам Алиев сосредоточил внимание не на том, что разъединяет, а на том, что объединяет.

Президент Ильхам Алиев, поблагодарив российского коллегу за то, что держит ситуацию с расследованием крушения самолета под личным контролем, перешел на темы торговли, товарооборота, который растет, на другие сферы, тоже демонстрирующие хорошую динамику, на дорожные карты, которые успешно реализуются.

Таким образом, хотя следствие еще не завершилось, можно говорить о том, что в вопросе крушения азербайджанского лайнера поставлена точка. Встреча в Душанбе сняла напряженность и дала российско-азербайджанским отношениям второе дыхание. Опять же, судя по показателям товарооборота, выросшего на 16 процентов, нельзя сказать, что эти отношения выдохлись. Однако экономические показатели это еще не все. Отношения между странами измеряются не только цифрами, а, в первую очередь, отношениями между обществами.

И тут следует сказать об одном очень важном моменте - о пропаганде. Российская пропаганда показала себя с самой плохой стороны. Пропагандисты, имеющие доступ к эфиру, вроде Соловьева, Симоньян, Затулина, Милонова и прочих, приложили все усилия, чтобы извлечь максимум пользы из возникших проблем. Эта проармянская команда неустанно трудится над размежеванием Баку и Москвы уже не одно десятилетие, демонстрируя удивительную изобретательность и в то же время ущербность мышления. Эти деятели, позиционирующие себя как "люди власти", на самом деле, как показала практика, не выражают позиции официальной Москвы. Это можно было видеть и по ответам представителя МИД Захаровой на провокационные вопросы журналистов, и по заявлениям Лаврова, и по многим другим факторам. Некоторые вроде бы серьезные и авторитетные СМИ тоже попались на эту удочку и бросились в антиазербайджанскую лужу, но вскоре поняли, что эфиры Соловьева это всего лишь эфиры Соловьева, а в Кремле на самом деле погода совсем другая.

Тем не менее, грязь, которой поливали Азербайджан несколько месяцев российские телеканалы и пропагандистские Телеграммы, оставила неприятный осадок у азербайджанского общества, и чтобы его удалить, потребуется какое-то время. После всего случившегося в России должны задуматься о необходимости провести некоторые чистки на поле пропаганды. Лидеры разберутся, МИДы все решат, но на уровне обществ такие нечистоплотные кампании оставляют следы.

Неестественное для наших стран противостояние, которое наблюдалось в последние месяцы, беспокоило всех разумных людей по обе стороны "баррикады". И беспокоило оно именно потому, что было неестественным. Теперь все прояснилось, и с этого четверга мы будем, как и президенты на встрече в Душанбе, говорить о взаимных интересах и о том, что нас объединяет.

А объединяет две страны действительно многое. От экономики до отношений между людьми. Корни у этих общих интересов глубоки, и безболезненно вырвать их невозможно.