С участием выдающегося тариста Вамига Мамедалиева стартовал цикл мастер-классов известных деятелей культуры

В Детской музыкальной школе N16 имени Кевкеб Сафаралиевой был проведен мастер-класс по специальности "тар". В занятии, проведенном выдающимся таристом, педагогом, народным артистом, профессором Вамигом Мамедалиевым, приняли участие преподаватели и учащиеся, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Народный артист Вамиг Мамедалиев рассказал о таре и особенностях исполнения на нем. Послушав выступления учеников, он дал свои рекомендации и ответил на вопросы преподавателей и учеников.

По инициативе Научно-методического и квалификационного центра культуры (MEMİM) министерства культуры Азербайджана, при организационной поддержке Конфедерации профсоюза работников культуры, а также при содействии Главного управления культуры города Баку и Абшерон-Хызинского регионального управления культуры, с 8 по 18 октября проводятся мастер-классы для преподавателей и учащихся музыкальных и художественных школ, находящихся в подчинении указанных структур.

Выступившие и.о. директора MEMİM, доктор искусствоведения по философии, доцент Вугар Гумбатов, начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев и председатель Профсоюза работников культуры Элькияр Зиядов подчеркнули важность проекта, основная цель которого - адаптация учебного процесса в музыкальных и художественных школах к требованиям профильных программ, повышение профессионализма преподавателей и обогащение знаний и навыков учащихся.

Было подчеркнуто, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в этом году в нашей стране торжественно отмечается 140-летие со дня рождения Узеира Гаджибейли. С благодарностью вспоминаются уникальные заслуги Узеира Гаджибейли в развитии нашей культуры. Отмечено, что просветительские традиции, заложенные великим композитором, подарившим нашей музыкальной культуре шедевры, сегодня успешно продолжаются и развиваются.

Мастер-классы проводятся по 12 специальностям: тар, кяманча, саз, балабан, канон, вокальное искусство ханенде, фортепиано, скрипка, кларнет, виолончель, вокал и хореография.

В этот же день в Бакинской одиннадцатилетней музыкальной школе N20 имени Шовкет Алекперовой был организован мастер-класс по игре на каноне.

Заведующая отделом стратегического анализа и организации обучения MEMİM, заслуженный деятель культуры Лала Керимова выступила с информацией о проекте и рассказала об исключительном значении вклада Узеира Гаджибейли в культуру страны.

На уроке, проведенном при участии заслуженной артистки, доктора философии по искусствоведению, профессора Тараны Алиевой, были заслушаны выступления учащихся. Т.Алиева рассказала об особенностях инструмента "канон" и дала свои рекомендации по технике исполнения.

Следует отметить, что мастер-классы в музыкальных и художественных школах, действующих в городах Баку, Хырдалан и Сумгайыт, проводят известные музыканты, профессора и педагоги республики.

