Ученые зафиксировали ускоренное потепление океанов в определенной части света

Океаны вокруг Новой Зеландии нагреваются на 34% быстрее среднемирового уровня.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные отчета Our Marine Environment 2025 новозеландского министерства окружающей среды и статистического управления.

В отчете говорится, что ситуация угрожает прибрежным зданиям, инфраструктуре и экосистемам Новой Зеландии. В зонах повреждения штормами и наводнениями находятся примерно 219 тысяч зданий общей стоимостью $103 млрд и инфраструктура на сумму $15 млрд.

Ученые полагают, что к 2050 году уровень моря в некоторых районах может подняться на 20-30 см, что может спровоцировать ежегодные "штормы столетия". Кроме того, зафиксировано смещение Субтропического фронта - границы между холодными и теплыми водами - на 120 км к западу. Это может указывать на изменение крупномасштабной океанической циркуляции вокруг страны.