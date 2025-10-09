Американцы все чаще выбирают ИИ вместо адвокатов и выигрывают в суде

В США растет число граждан, обращающихся за юридической помощью к искусственному интеллекту. В ряде случаев пользователи полностью заменяют профессиональных юристов ИИ, сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, жительница Лонг-Бич (Калифорния) Линн Уайт рассказала, что при подготовке апелляции по делу о выселении использовала ChatGPT и Perplexity для анализа судебных решений и подготовки аргументов. В результате ей удалось добиться отмены выселения и избежать штрафов и задолженности на сумму свыше $70 тыс. При этом ранее ее юрист проиграл дело.

Подобный опыт описал житель Нью-Йорка Ричард Хоффманн, который самостоятельно представлял себя в гражданском процессе против бывшего работодателя, разработав стратегию защиты при помощи ИИ.

Несмотря на такие примеры, разработчики предостерегают от использования ИИ в качестве единственного источника юридических консультаций. Так, в 2023 году модель GPT-4 от OpenAI сдала экзамен на адвоката, показав высокий результат, однако исследователи Массачусетского технологического института отметили, что система вошла лишь в 10% лучших среди повторно сдававших экзамен.