https://news.day.az/society/1786863.html Скончалась Народная артистка Амина Юсифгызы Скончалась Народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az. Отметим, что 24 сентября Народной артистке исполнилось 89 лет.
Скончалась Народная артистка Амина Юсифгызы
Скончалась Народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.
Отметим, что 24 сентября Народной артистке исполнилось 89 лет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре