Скончалась Народная артистка Амина Юсифгызы

Скончалась Народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az.

Отметим, что 24 сентября Народной артистке исполнилось 89 лет.