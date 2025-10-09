Установлена ​​личность 251 пропавшего без вести в I Карабахской войне

Удалось установить личность 251 пропавшего без вести в Первой Карабахской войне. Информация о 187 из них уже обнародована, их останки переданы семьям, и они захоронены в соответствии с требованиями законодательства и согласно национально-религиозным традициям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, генерал-полковник Али Нагиев в ходе выступления на международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества в решении проблемы пропавших без вести" в Баку.

Он отметил, что сегодня будут обнародованы имена еще 14 опознанных пропавших без вести: "Информация о других 50 пропавших без вести будет предоставлена ​​после завершения соответствующих следственных, документальных и юридических процедур".

А.Нагиев добавил, что предварительные исследования и антропологическая экспертиза, проведённые по останкам, обнаруженным при раскопках, доказали, что они принадлежат азербайджанцам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны. "В настоящее время Государственная комиссия продолжает необходимые работы по идентификации других обнаруженных останков", - подчеркнул председатель.