У этой станции метро могут создать удобный для пассажиров транспортный узел

Рядом со станцией метро "Дярнягюль" может быть создан мультимодальный транспортный узел.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Xəzər TV", здесь будет полностью обеспечен доступ жителей столицы и прилегающих районов ко всем видам общественного транспорта.

Цель проекта заключается не только в снижении транспортной загруженности, но и в том, чтобы пассажиры, прибывающие из пригородных районов, могли добираться до метро, не заезжая в центр города.

Вокруг центра планируется строительство новых развязок, надземных переходов, пешеходных переходов и парковок. Это позволит оптимизировать движение как общественного транспорта, так и личных автомобилей. Пассажиры, прибывающие с северо-западного направления, смогут пересаживаться на метро в "Дярнягюле" и быстро и удобно добираться до центра города.

Эксперт по дорожному движению Эршад Гусейнов отмечает, что создаваемый в Дярнягюле транспортный узел станет одним из новых ключевых транспортных узлов столицы.

Кроме того, планируется строительство соединительных дорог, которые свяжут улицу Боюкшор с проспектом Азадлыг и дорогой Баксоль. Новые дороги значительно расширят возможности въезда и выезда из транспортного центра.

Часть транспортной нагрузки, образующейся вокруг станции метро "Азадлыг проспекти", будет перенаправлена сюда.

Проект реализуется в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих районах на 2025-2030 годы. Программа направлена на регулирование транспортных потоков в столице, модернизацию дорожных развязок и повышение эффективности системы общественного транспорта.

