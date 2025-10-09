Samsung захотела скопировать новый iPhone

Новый флагманский смартфон Samsung выйдет в том же цвете, что и топовый телефон Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Digital Trends.

Ранее в сети появились изображения макетов Galaxy S26 Ultra - будущего топового смартфона Samsung. Изначально фотографии опубликовали на Reddit, а после их достоверность подтвердил известный инсайдер Ice Universe. Судя по фото, один из вариантов смартфона Samsung выйдет в оранжевом цвете.

Журналисты медиа предположили, что таким образом Samsung, вероятно, хочет скопировать iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Главным цветом флагманов Apple оказался ярко-оранжевый или Cosmic Orange. "Если Samsung попробует оранжевый цвет, это может вызвать гнев некоторых, которые укажут на то, что компания не идет по своему пути, а лишь копирует", - отметили авторы.

Пользователи Reddit активно отреагировали на слив новых смартфонов. "Samsung - абсолютный подражатель Apple. Какой позор!" - заметил автор под ником AdNervous9787. "Основная целевая аудитория Samsung - это Apple, поэтому нужно быть бесстыдным, если вы хотите остаться в этом бизнесе", - прокомментировал Royal-Construction40.