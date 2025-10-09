В Германии более 50 кабанов держат в страхе посёлок

В посёлке Видиа дикие кабаны "захватывают" общественное пространство и наносят значительный ущерб.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам местного мэра Клауса-Эрвина Грёгера, жители больше не осмеливаются выходить на улицы, потому что животные "днём и в любое время бродят по улицам".

Представляем вашему вниманию данное видео: