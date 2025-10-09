https://news.day.az/world/1786841.html

В Германии более 50 кабанов держат в страхе посёлок - ВИДЕО

В посёлке Видиа дикие кабаны "захватывают" общественное пространство и наносят значительный ущерб. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам местного мэра Клауса-Эрвина Грёгера, жители больше не осмеливаются выходить на улицы, потому что животные "днём и в любое время бродят по улицам".