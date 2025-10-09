https://news.day.az/officialchronicle/1786812.html Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Таджикистан - ФОТО 9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ.
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Таджикистан - ФОТО
9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Душанбе в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустам Эмомали и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре