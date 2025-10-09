В Азербайджане предложили интегрировать ИИ в финансовую систему

По неофициальным данным, в Азербайджане уже более миллиона пользователей различных AI-сервисов. Если такие продукты удобны и доступны, почему бы нам не интегрировать их в финансовую сферу?

Как сообщает корреспондент Day.Az, об этом сказал главный исполнительный директор PASHA Pay Самир Мамедов на Финтех форуме, проходящем в Баку.

"Во многих странах смартфоны стали неотъемлемой частью жизни, и даже в сельской местности теперь возможно пользоваться цифровыми платформами. Для людей это, так сказать, народный продукт. Основная цель в том, чтобы технологии не шли вразрез с образом жизни, а наоборот - упрощали его и делали удобнее. Однако большинство людей до конца не понимают, что такое встроенные финансовые сервисы (embedded finance). В повседневной жизни они больше склоняются к развлечениям - гулять, ездить, отдыхать, есть. Но при этом приходится делать платежи или переводы. Эти процессы сами по себе не вызывают удовольствия, они должны быть встроены в привычный опыт человека и проходить незаметно. То же самое касается идентификации, которая должна быть простой и доступной", - сказал Мамедов.

По его мнению, для финтеха в этом огромный потенциал.

"Наша работа заключается в том, чтобы исследовать подобные кейсы и предлагать решения. Второе важное направление - это искусственный интеллект. Сегодня мы наблюдаем его стремительное развитие. По неофициальным данным, в Азербайджане уже более миллиона пользователей различных AI-сервисов. Если такие продукты удобны и доступны, почему бы нам не интегрировать их в финансовую сферу? Это может стать локомотивом новых решений и драйвером интереса. Но при этом необходимо уделять особое внимание защите персональных данных, чтобы они не выходили за пределы страны. Для нас, как финансовых институтов, это один из ключевых приоритетов", - отметил он.

Напомним, что мероприятие организовано Общественным объединением "Азербайджанская Финтех Ассоциация" (AzFina) и проводится в партнерстве с Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Ассоциацией банков Азербайджана (АБА).