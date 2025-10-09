Названа дата объявления Макроном нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назовет имя нового премьер-министра страны к вечеру 10 октября. Об этом сообщил уходящий со своего поста премьер Себастьян Лекорню, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Возможности для компромисса в парламенте есть. Абсолютное большинство в Национальной ассамблее выступает против нового роспуска", - рассказал Лекорню, которому Макрон поручил достичь соглашения с политическими группами для формирования нового кабинета министров.

Если новый премьер-министр не сможет сформировать кабинет, французскому лидеру придется либо назначить парламентские выборы, либо назначить еще одного премьер-министра, либо уйти в отставку - ранее он эту возможность отвергал.