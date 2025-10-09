Национальный центр кибербезопасности Азербайджана укрепляет международные связи

Укрепление международного сотрудничества в целях предотвращения действий, направленных против национальных интересов нашей страны в глобальном киберпространстве, за прошедший период было одним из приоритетов Национального центра кибербезопасности (НЦК) Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении к участникам фестиваля кибербезопасности Critical Infrastructure Defence Challenge (CIDC 2025) в Баку начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковника Али Нагиева в научно-методическом журнале "Информационная безопасность".

А.Нагиев сообщил, что в рамках различных платформ сотрудничества налажено взаимодействие с органами, ответственными за кибербезопасность, более 160 стран, а также с глобальными технологическими компаниями и организациями:

"В этом году СГБ сформировала программную платформу реестра объектов критической информационной инфраструктуры, определила должностных лиц и лиц, ответственных за безопасность объектов критической информационной инфраструктуры, а также создала защищенные каналы связи с этими лицами.

Наряду с этим, была сформирована совместная комиссия состоящая из сотрудников СГБ и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности для проверки состояния соблюдения общих и специальных требований к безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

В этом году нами выявлен ряд глобальных субъектов киберугроз, нацелившихся на критическую информационную инфраструктуру, и своевременно предотвращены их попытки кибервмешательства. Ряд лиц, обвиняемых в несанкционированном доступе к информации, охраняемой законом, путем осуществления кибератаки на объект критической информационной инфраструктуры, а также в организации незаконного оборота программного обеспечения, привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса".

А. Нагиев подчеркнул, что реалии подобных растущих киберугроз, особенно современные вызовы в сфере безопасности критически важных информационных инфраструктур, требуют постоянного изучения международного опыта, применения передовых отраслевых стандартов, расширения информационного обмена и, в частности, укрепления национального кадрового потенциала:

"Национальный центр кибербезопасности Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики создал платформу MISP, которая обеспечивает сбор, анализ и распределение между всеми заинтересованными сторонами информации о киберугрозах, позволяет сотрудничать с местными и глобальными организациями, координировать эту информацию и укреплять коллективную киберзащиту. Платформа MISP, созданная в 2023 году, позволяет субъектам критической информационной инфраструктуры страны обмениваться такими индикаторами, как вредоносные IP-адреса и доменные имена, вредоносные файлы и их идентификационные значения и др. Эта платформа также стала важным инструментом эффективного взаимодействия с партнерскими зарубежными спецслужбами в совместной борьбе с киберугрозами".