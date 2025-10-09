Эльнур Алиев назвал кибербезопасность ключом к устойчивому развитию

В цифровом мире информационная безопасность и кибербезопасность перестали быть просто технологической проблемой, а стали одним из основных инструментов обеспечения экономической безопасности, устойчивого развития и конкурентоспособной экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в своем выступлении на церемонии открытия фестиваля "CIDC 2025 - Critical Infrastructure Defense Challenge.

Он отметил, что для достижения успеха в различных сферах деятельности всегда показывают свою эффективность три основных компонента: механизмы регулирования, инструменты (технические и технологические решения) и человеческий капитал.

"Национальная стратегия Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы" определяет приоритетные направления, связанные с информационной безопасностью и кибербезопасностью, и отдаёт приоритет формированию национальной экосистемы кибербезопасности, защите критической информационной инфраструктуры, созданию национальных учебных центров по кибербезопасности и соответствующих лабораторий, налаживанию партнёрства между государством и частным сектором в этой области и формированию кадрового потенциала.

"Концепция цифрового развития Азербайджанской Республики" и "Стратегия искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы" имеют особое значение с точки зрения цифровой трансформации страны, формирования новых интеллектуальных продуктов, управления большими объемами данных, создания решений на основе искусственного интеллекта, формирования экосистемы стартапов, все это служит экономическому развитию и цифровому суверенитету", - сказал Э. Алиев.

Он подчеркнул, что проект "Coursera National Academy", реализуемый министерством в целях укрепления цифровых навыков, играет важную роль в этом направлении: "На сегодня около 40 тысяч человек присоединились к более чем 187 тысячам курсов через платформу. Всего в рамках проекта организовано более 600 курсов по кибербезопасности. В общей сложности просмотрено более 276 тысяч часов обучающих материалов, что свидетельствует о росте цифровой грамотности, технологической адаптации и потенциала специалистов в нашей стране. Проекты такого типа оказывают положительное влияние на формирование человеческого капитала в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, и желательно расширение таких проектов".