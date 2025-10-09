Азербайджан примет первый Международный фестиваль акварели

В Азербайджане впервые пройдет уникальное мероприятие - Международный фестиваль акварели "Sənətin Sərhədi Yoxdur". Официальное открытие пройдет 14 октября в Центре искусств "Хатаи".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили организаторы.

Этот фестиваль - не просто выставка, а настоящий праздник творчества и силы искусства. Его цель - показать исцеляющую силу живописи, поддержать творческий потенциал детей и молодежи с особыми потребностями, помочь их социальной интеграции и вдохновить всех на любовь к искусству. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы и пленэры для юных и взрослых художников с особыми потребностями.

На фестивале соберутся 18 известных мастеров акварели из 12 стран: Азербайджана, Испании, Словакии, Ирана, Пакистана, Турции, Украины, Бангладеш, России, Канады, Индии и др. Художники не только покажут свои работы, но и проведут перформансы.

Лучшие работы - около 30 произведений - будут представлены на открытии. Каждый участник получит международный сертификат и памятные подарки от спонсоров. Работы будут собраны в цифровой каталог.

Программа фестиваля:

14 октября | Центр искусств "Хатаи", 11.00

Торжественное открытие

Выставка художников с особыми потребностями и приглашенных мастеров

Демонстрационные перформансы

15 октября | Гобустан

Экскурсия и знакомство с богатым культурным наследием Азербайджана

16 октября | Союз художников Азербайджана, 18.00

Совместная выставка национальных и международных художников

Торжественное закрытие фестиваля.

Девиз фестиваля: "Мир прекрасен красками! Давайте объединять наши миры силой искусства!".

Организатор: IWS Art for Healing (Международное сообщество акварелистов).

Партнеры: Paşa Holding, Центр искусств "Хатаи", художник Мехрибан Алышова, IWS Azerbaijan, IWS Khatai Art Center, IWS Ecaz Art, Союз художников Азербайджана, Государственная академия художеств, Азербайджанское телевидение и радио, Исполнительная власть Хатаинского района.

Кураторы: Эльминаз Гахраманова, Сабина Искендер.

Координаторы: Рагим Ибрагимов, Яшар Биринчи.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az