Prezident İlham Əliyev TDT-nin gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyən etdi - Sevil Mikayılova
Prezident İlham Əliyevin 7 oktyabr 2025-ci il tarixində Qəbələdə keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci Zirvə Görüşündəki çıxışı, həm Azərbaycan, həm də bütün Türk dünyası üçün strateji əhəmiyyət daşıyan bir hadisədir.
Day.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Sevil Mikayılova bildirib.
S.Mikayılova qeyd edib ki, TDT ciddi geosiyasi güc mərkəzi kimi formalaşır:
"Bu, təşkilatın beynəlxalq nüfuzunun artmasının göstəricisidir və Türk dövlətlərinin bir ailə kimi birləşdiyini bir daha təsdiqləyir. Prezident İlham Əliyevin çıxışında həmçinin Azərbaycanın təşkilata maliyyə dəstəyi, daxili sabitliyi, gənc və dinamik əhalisi, nəqliyyat-logistika potensialı və hərbi gücü kimi amillər önə çəkildi ki, bunlar da TDT-ni qlobal arenada vacib aktora çevirir. Hərbi əməkdaşlıq, xüsusilə Türkiyə ilə birgə keçirilən təlimlər, regional təhlükəsizlik və birgə müdafiə strategiyalarının əsasını təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin 2026-cı ildə Azərbaycanda birgə hərbi təlimlərin keçirilməsi təklifi, təşkilatın müdafiə qabiliyyətlərinin daha da möhkəmlənməsinə işarədir."
S.Mikayılova əlavə edib ki, 2020-ci ilin 44 günlük Vətən müharibəsində əldə edilən Zəfər və 2023-cü ildə antiterror əməliyyatları nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, çıxışın ən önəmli mövzularından biri oldu:
"Bu, ölkənin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpası ilə yanaşı, bölgədə ədalət, sülh və sabitliyin təminatına böyük töhfədir. Vaşinqtonda paraflanan sülh sazişi isə Cənubi Qafqazda davamlı sülhün bərqərar olması üçün əsas addımdır. Prezident İlham Əliyev həmçinin nəqliyyat və enerji sahəsində Azərbaycan-Türk dünyası əməkdaşlığının strateji əhəmiyyətini vurğuladı. Azərbaycanın beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində fəal iştirakı, Zəngəzur dəhlizinin açılması və enerji təhlükəsizliyinə yönəlmiş layihələr regionun iqtisadi inkişafına güclü təkan verir. Eyni zamanda, bərpa olunan enerji sahəsindəki irəliləyişlər gələcəyə baxışın əyani nümunəsidir."
Deputat bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin çıxışda həmçinin Türk dünyasının ortaq tarixi və mədəni irsinə böyük diqqət yetirildi:
"1926-cı ildə Bakıda keçirilmiş Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinin təntənəli şəkildə qeyd olunması təklifi, birliyimizin tarixə bağlılığını və gələcəyə ümidlə baxışını simvolizə edir."
S.Mikayılova vurğulayıb ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına göstərilən beynəlxalq qardaşlıq dəstəyi və infrastruktur layihələri, Türk Dövlətləri arasında həmrəylik və qarşılıqlı yardımlaşmanın ən gözəl nümunəsidir.
"Bu, Azərbaycan xalqının qardaş dövlətlərə minnətdarlığını ifadə edir və gələcəkdə bu birliyin daha da güclənəcəyinə işarədir.Ümumilikdə, Prezident İlham Əliyevin çıxışı Türk Dövlətləri Təşkilatının strateji, hərbi, iqtisadi və mədəni baxımdan güclənməsini vurğulayır, bu platformanın gələcəkdə Türk dünyasının birliyi və regionun sabitliyi üçün əvəzolunmaz rol oynayacağını təsdiqləyir. Bu, sadəcə regional deyil, həm də qlobal səviyyədə əhəmiyyətli bir çağırışdır", - deyə millət vəkili əlavə edib.
