Армия Израиля объявила о начале подготовки к реализации сделки с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала подготовку к реализации сделки с палестинским движением ХАМАС, в частности к отводу на согласованные линии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В рамках этого процесса, реализуется подготовка и боевой протокол для перехода на скорректированные линии развертывания в скором времени", - говорится в сообщении.

По данным агентства Reuters, Израиль в течение суток после подписания соглашения с ХАМАС по первому этапу мирного плана выполнит первый этап частичного вывода сил из сектора Газа.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает "очень скорое" освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.