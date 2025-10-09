Зампред Ассоциации платежных организаций Казахстана о перспективах открытого банкинга в Азербайджане

Развитие региональных рынков и возможность интеграции между финтех-системами имеет важное значение.

Как передает Day.Az, об этом заявила журналистам заместитель председателя Ассоциации платежных организаций Казахстана Юлия Салехова в рамках Baku Fintech Forum 2025.

"Естественно, это потребует огромных ресурсов и времени. Но я уверена, что это не только возможно, но и должно стать приоритетом", - сказала она.

Зампредседателя также рассказала о преимуществах открытого банкинга, опыте Казахстана и перспективах сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере: "Открытый банкинг может дать серьезный толчок развитию участников рынка, включая не только банки, но и небольшие финтех-компании. Чтобы вырастить компании-единороги, необходимо создать условия для их роста".

Ю.Салехова отметила, что открытый банкинг позволит ускорить транзакции между банками и клиентскими счетами, а также даст клиентам возможность управлять всеми своими счетами в одном месте и получать доступ к услугам других банков. Кроме того, сотрудничество с финтех-компаниями создаст условия для разработки новых интерфейсов и продуктов, что в конечном итоге поспособствует развитию всего рынка и открытию новых возможностей.