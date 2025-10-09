В Азербайджане усилится ветер

10 октября в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в регионах ожидается ветреная погода, объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В таких регионах, как Шеки, Огуз, Исмаиллы, Евлах, Барда, Тертер, Мингячевир, Дашкесан, Горанбой, Нафталан, Гёйчай, Зардаб и Агдаш, согласно оранжевому предупреждению, ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8-28,4 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах страны, согласно желтому предупреждению, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 13,9-20,7 м/с.