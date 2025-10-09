420 заявок и только 25 номинаций: "Qızıl Pəri" готова выбрать лучших в Азербайджане

По инициативе Азербайджанской профессиональной гильдии кинорежиссёров, при поддержке Гильдии актёров Азербайджана и Гильдии продюсеров Азербайджана, Киноакадемия Азербайджана завершила приём заявок на участие в конкурсе профессиональной кинопремии Qızıl Pəri (Золотая фея) 2025 года в области кино и телевидения, сообщили Day.Az в пресс-службе оргкомитета премии.

Приём заявок завершился 1 октября. В этом году на рассмотрение поступило 420 заявок в 25 номинациях, полностью охватывающих все категории, предусмотренные регламентом конкурса.

В конкурсе принимают участие ведущие представители азербайджанской киноиндустрии, киностудии и телевизионные каналы страны.

Следующим этапом станет работа отборочной комиссии, которая начнёт свою деятельность 13 октября 2025 года. По итогам рассмотрения материалов будет определено максимум по 5 номинантов в каждой номинации.

Премия Qızıl Pəri учреждена с целью поощрения профессиональных достижений в сфере кино и телевидения, поддержки талантливых деятелей искусства и содействия развитию национального кинематографа.