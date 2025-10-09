Что стало причиной утренних задержек в бакинском метро?

Сегодня утром в Бакинском метрополитене были зафиксированы задержки в движении поездов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в пресс-службе ЗАО "Бакинский метрополитен" заявили, что причиной задержки стало постороннее вмешательство в двери одного из вагонов.

По имеющейся информации, на станции "Эльмляр Академиясы" машинист провёл проверку из-за вмешательства в двери вагона. Хотя никаких неисправностей выявлено не было, после повторной проверки, в соответствии с инструкцией, машинист принял решение проверить двери поезда во время движения без пассажиров. После того как в пути было подтверждено, что двери функционируют в нормальном режиме, поезд со станции "Низами" продолжил движение с пассажирами. В настоящее время состав находится на линии.

В результате произошли незначительные задержки на линии. Поскольку зелёная и красная линии метрополитена пересекаются и соединяются, это повлияло на движение поездов по обоим направлениям, однако проблема была устранена в короткие сроки.

Отмечается, что в связи с сокращением интервалов движения, введённым с 15 сентября, в часы пик на линиях циркулирует большее количество поездов. В подобных ситуациях при возникновении неисправностей это требует применения особых мер регулирования в целях безопасности, что в некоторых случаях приводит к необходимости ожидания поездов на станциях, в тоннелях и на платформах.

Руководство метро просит пассажиров не совершать действий, которые могут вызвать задержки в движении поездов.