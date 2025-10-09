Трамп может посетить Ближний Восток в конце недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что может 11 или 12 октября посетить Ближний Восток в связи с переговорами об урегулировании ситуации в секторе Газа, передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru".

По словам американского лидера, переговоры идут хорошо, имеются "высокие шансы" на заключение сделки.

"Вероятно, я поеду туда в конце недели, наверное 12 октября", - сказал Трамп.

Позже он отметил, что визит может состояться "в воскресенье, а возможно, в субботу".