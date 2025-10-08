https://news.day.az/sport/1786450.html Азербайджан на II месте в медальном зачёте III Игр стран СНГ Азербайджан поднялся на второе место в медальном зачете на III Играх стран СНГ. Как передает Day.Az, об этом сообщается на официальном сайте соревнований. На данный момент в активе Азербайджана 33 золотые, 53 серебряные и 92 бронзовые медали.
