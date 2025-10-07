Премьер Грузии раскрыл, кто осуществлял попытки госпереворота в стране

Попытки государственного переворота в Грузии осуществляли агенты экстремистских группировок, состоящие из 500 человек.

Как передает Day.Az, об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании "Рустави 2".

Глава грузинского кабмина отметил, что раньше основными инструментами революции являлись политические партии. Однако, по его словам, позже на их роль пришли представители СМИ и неправительственные организации.

"Сейчас перешли на грубый метод спецслужб... теперь это экстремистские группировки, агенты... Примерно до 500 человек.... Это иностранные спецслужбы. Они прямо подключены в этот процесс", - сказал Кобахидзе.