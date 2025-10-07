Президент Ильхам Алиев: Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией превратит Южный Кавказ в пространство мира

Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме в Вашингтоне два месяца назад превратит Южный Кавказ в пространство мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Глава государства подчеркнул, что в соответствии с совместным обращением о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур, сделанным в рамках Вашингтонского саммита, эти пережитки прошлого конфликта также были ликвидированы решением ОБСЕ от 1 сентября.