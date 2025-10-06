https://news.day.az/world/1786106.html США вводят пошлины на импорт некоторых грузовиков Соединенные Штаты вводят 25-процентные тарифы на некоторые виды импортируемых грузовиков. Как передает Day.Az, об этом в своей соцсети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп. "С 1 ноября 2025 года на все среднетоннажные и тяжелые грузовики, поступающие в США из других стран, будет установлен тариф в размере 25%.
Соединенные Штаты вводят 25-процентные тарифы на некоторые виды импортируемых грузовиков.
Как передает Day.Az, об этом в своей соцсети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.
"С 1 ноября 2025 года на все среднетоннажные и тяжелые грузовики, поступающие в США из других стран, будет установлен тариф в размере 25%. Благодарю за внимание к этому вопросу!" - написал президент США.
29 сентября Трамп заявил о намерении ввести "существенные пошлины" против государств, не размещающих на территории Америки мебельное производство.
