США вводят пошлины на импорт некоторых грузовиков

Соединенные Штаты вводят 25-процентные тарифы на некоторые виды импортируемых грузовиков.

Как передает Day.Az, об этом в своей соцсети Truth Social сообщил американский президент Дональд Трамп.

"С 1 ноября 2025 года на все среднетоннажные и тяжелые грузовики, поступающие в США из других стран, будет установлен тариф в размере 25%. Благодарю за внимание к этому вопросу!" - написал президент США.

29 сентября Трамп заявил о намерении ввести "существенные пошлины" против государств, не размещающих на территории Америки мебельное производство.