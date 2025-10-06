https://news.day.az/politics/1786000.html В России пройдет встреча военных представителей прикаспийских стран Командующий Военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прибыл в Россию для участия в заседании командующих ВМС прикаспийских государств, которое проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.
