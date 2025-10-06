https://news.day.az/world/1785942.html "Матмо" достиг южного побережья Китая - ВИДЕО Тайфун Matmo ударил по южному побережью Китая. Как передает Day.Az, более 150 000 человек пришлось эвакуировать из-за ветра, скорость которо достигает аж 151 км/ч. Сотни рейсов отменены. Ожидается, что шторм постепенно ослабеет по мере продвижения вглубь провинции Гуанси.
