"Матмо" достиг южного побережья Китая

Тайфун Matmo ударил по южному побережью Китая.

Как передает Day.Az, более 150 000 человек пришлось эвакуировать из-за ветра, скорость которо достигает аж 151 км/ч. Сотни рейсов отменены.

Ожидается, что шторм постепенно ослабеет по мере продвижения вглубь провинции Гуанси.