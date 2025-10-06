Когда завершится строительство новой ж/д станции в Баку?

ОАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает строительство станции "Дярнягюль" на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в АЖД в ответ на запрос Trend.

Отмечается, что в рамках строительных работ будут возведены два здания с турникетами, один пешеходный переход и четыре платформы.

"В настоящее время на территории продолжается строительство платформ и ведутся земляные работы. Завершение строительства ожидается до конца текущего года", - указали в компании.

Также подчеркивается, что цель строительства одноименной станции в районе "Дярнягюль" - не только повысить эффективность пассажирских перевозок, но и обеспечить большую доступность транспортных услуг Абшеронского кольцевого маршрута для более широких слоев населения.