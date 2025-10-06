https://news.day.az/world/1786032.html Одна европейская страна решила ужесточить контроль за проходом нефтяных танкеров Дания решила ужесточить контроль за проходом нефтяных танкеров через ее территориальные воды. О намерении европейской страны усилить борьбу с теневым флотом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Дания решила ужесточить контроль за проходом нефтяных танкеров через ее территориальные воды. О намерении европейской страны усилить борьбу с теневым флотом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Власти страны будут уделять особое внимание старым судам, которые часто используются теневым флотом и представляют экологическую угрозу из-за своего плохого состояния. По словам министра по делам бизнеса Мортена Бодскова, в Дании намерены приложить все имеющиеся средства, чтобы ударить по возможности Москвы обходить санкции и зарабатывать на экспорте нефти.
