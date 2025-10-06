Египтянин Халед эль-Анани избран генеральным директором ЮНЕСКО

Египтянин Халед аль-Анани избран генеральным директором ЮНЕСКО, набрав 55 голосов из 57, передает Day.Az со ссылкой на ЮНЕСКО.

Он будет занимать этот пост в течение четырёх лет - с 2025 по 2029 год, сменив на этом посту уходящего с должности генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле (Франция).

Его соперник, представитель Республики Конго Фирмен Матоко, являющийся опытным сотрудником ЮНЕСКО, получил два голоса.

Кандидатура аль-Анани будет представлена на утверждение 194 государствам-членам ЮНЕСКО в ноябре.

Его кандидатура была поддержана Африканским союзом, Лигой арабских государств, а также рядом стран, включая Францию, Испанию, Тюркию, Габон, Германию и Бразилию.

Халед аль-Анани - египтолог и политический деятель, занимавший должность министра туризма и древностей Египта с 29 декабря 2019 года по 13 августа 2022 года.

Согласно правилам ЮНЕСКО, генеральный директор назначается первоначально на четырёхлетний срок с возможностью переизбрания ещё на один срок. Исполнительный совет рассматривает все кандидатуры и направляет свою рекомендацию Генеральной конференции для окончательного утверждения.