Египтянин Халед эль-Анани избран генеральным директором ЮНЕСКО
Египтянин Халед аль-Анани избран генеральным директором ЮНЕСКО, набрав 55 голосов из 57, передает Day.Az со ссылкой на ЮНЕСКО.
Он будет занимать этот пост в течение четырёх лет - с 2025 по 2029 год, сменив на этом посту уходящего с должности генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле (Франция).
Его соперник, представитель Республики Конго Фирмен Матоко, являющийся опытным сотрудником ЮНЕСКО, получил два голоса.
Кандидатура аль-Анани будет представлена на утверждение 194 государствам-членам ЮНЕСКО в ноябре.
Его кандидатура была поддержана Африканским союзом, Лигой арабских государств, а также рядом стран, включая Францию, Испанию, Тюркию, Габон, Германию и Бразилию.
Халед аль-Анани - египтолог и политический деятель, занимавший должность министра туризма и древностей Египта с 29 декабря 2019 года по 13 августа 2022 года.
Согласно правилам ЮНЕСКО, генеральный директор назначается первоначально на четырёхлетний срок с возможностью переизбрания ещё на один срок. Исполнительный совет рассматривает все кандидатуры и направляет свою рекомендацию Генеральной конференции для окончательного утверждения.
