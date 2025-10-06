https://news.day.az/sport/1786014.html

Азербайджанские каратисты завоевали пять медалей на чемпионате мира в Токио

Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате мира по традиционному карате. Как сообщили İdman.biz в Федерации карате Азербайджана, на соревнованиях, проходивших в Токио, выступили семь спортсменов. Среди кадетов до 15 лет Айхан Шабанзаде занял третье место. Среди молодежи Салман Салманов (ката) завоевал золотую медаль.