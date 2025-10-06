Азербайджанские каратисты завоевали пять медалей на чемпионате мира в Токио

Азербайджанские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате мира по традиционному карате.

Как сообщили İdman.biz в Федерации карате Азербайджана, на соревнованиях, проходивших в Токио, выступили семь спортсменов.

Среди кадетов до 15 лет Айхан Шабанзаде занял третье место. Среди молодежи Салман Салманов (ката) завоевал золотую медаль.

Среди взрослых Имран Гулузаде (74 кг) завоевал серебряную медаль, а Мехман Эйналов (+75 кг) - бронзовую.

В командном кумите коллектив в составе Фуада Алиева, Эльбруса Абдуллаева, Имрана Гулузаде, Мехмана Эйналова завоевал бронзовую медаль.