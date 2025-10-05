https://news.day.az/sport/1785796.html Азербайджанские дзюдоисты завоевали золотую медаль на III Играх стран СНГ Завершились соревнования по дзюдо смешанных команд в рамках III Игр стран СНГ. Как передает Day.Az, во встречах, проходивших на Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе, команда Азербайджана в финальном матче одержала победу над командой Узбекистана со счётом 7:4 и поднялась на высшую ступень пьедестала почёта.
Азербайджанские дзюдоисты завоевали золотую медаль на III Играх стран СНГ
Завершились соревнования по дзюдо смешанных команд в рамках III Игр стран СНГ.
Как передает Day.Az, во встречах, проходивших на Гёйгёльском Олимпийском спортивном комплексе, команда Азербайджана в финальном матче одержала победу над командой Узбекистана со счётом 7:4 и поднялась на высшую ступень пьедестала почёта.
Отметим, что в полуфинале азербайджанские дзюдоисты одержали победу над сборной Таджикистана со счетом 7:3.
Напомним, что III Игры стран СНГ, в которых примут участие 1624 спортсмена из 13 стран, завершатся 8 октября.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре