https://news.day.az/world/1785592.html Израиль и ХАМАС проведут переговоры Израиль и ХАМАС проведут переговоры в Египте завтра при посредничестве США. Как передает Day.Az, об этом сообщает израильская пресса со ссылкой на официальные источники.
