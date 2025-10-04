https://news.day.az/sport/1785620.html Сборная России по футболу выиграла III Игры стран СНГ Сегодня в Городском стадионе Габалы в рамках III Игр стран СНГ завершились соревнования по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в финальном матче сошлись сборные Азербайджана (U-16) и России (U-16). Матч, прошедший в упорной борьбе, завершился победой сборной России со счетом 3:2.
Матч, прошедший в упорной борьбе, завершился победой сборной России со счетом 3:2. Голами в составе сборной России отметились Клим Денисов, Иван Кузьмин и Ратмир Лукьянов. У команды Азербайджана дубль оформил Али Баширов.
Таким образом, сборная России стала победителем турнира по футболу III Игр стран СНГ. Сборная Азербайджана завоевала серебряные медали, а команда Узбекистана - бронзовые.
