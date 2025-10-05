https://news.day.az/society/1785697.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море, в 13 километрах к юго-востоку от станции "Астара", зарегистрировано землетрясение. Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в 05:36 по местному времени, составила 3,5. Эпицентр землетрясения находился на глубине 45 километров.
