В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море, в 13 километрах к юго-востоку от станции "Астара", зарегистрировано землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в 05:36 по местному времени, составила 3,5.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 45 километров.