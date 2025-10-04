Власти КНР ведут переговоры с США

Китайские власти ведут переговоры с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа об отмене некоторых ограничений на сделки в США.

Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Bloomberg.

"Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене некоторых ограничений национальной безопасности на китайские сделки в США", - сказано в статье.

Также отмечается, что Китай может сделать огромные инвестиции в США.