https://news.day.az/world/1785492.html
Власти КНР ведут переговоры с США
Китайские власти ведут переговоры с администрацией главы Белого дома Дональда Трампа об отмене некоторых ограничений на сделки в США.
Как передает Day.Az, об этом пишет агентство Bloomberg.
"Китай подталкивает администрацию Трампа к отмене некоторых ограничений национальной безопасности на китайские сделки в США", - сказано в статье.
Также отмечается, что Китай может сделать огромные инвестиции в США.
