Блогер сделал iPhone 17 Pro еще мощнее и тяжелее

Пользователь Reddit под ником T-K-Tronix модернизировал корпус iPhone 17 Pro, установив на него радиаторы для SSD-накопителей с целью тестирования предельных возможностей устройства при высокой нагрузке, сообщает Day.Az.

В iPhone 17 Pro Apple впервые применила испарительную камеру, которая, по данным компании, позволяет значительно снизить троттлинг и нагрев устройства. Камера с деионизированной водой рассеивает тепло по всей системе и в сочетании с алюминиевым корпусом обеспечивает эффективность охлаждения, в 20 раз превышающую показатели титановых корпусов iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro.

Однако T-K-Tronix пошел дальше, усилив систему дополнительными радиаторами. В бенчмарках модифицированный смартфон продемонстрировал снижение производительности не более чем на 10% при максимальной нагрузке. Для сравнения: стандартный iPhone 17 Pro в аналогичных условиях терял около 30-35% от пиковой мощности.

Однако подобное решение оказалось непрактичным для повседневного использования: габариты устройства и конструкция делают эксплуатацию смартфона в таком виде невозможной.