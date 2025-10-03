https://news.day.az/sport/1785459.html

Азербайджанские волейболистки обыграли Узбекистан на III Игр стран СНГ

Женская сборная Азербайджана до 17 лет по волейболу одержала победу над командой Узбекистана в рамках III Игр стран СНГ. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча в Гянджинском дворце спорта завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяек. В другом матче турнира сборная России уверенно обыграла команду Кыргызстана - 3:0.