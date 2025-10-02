https://news.day.az/politics/1785116.html Грузия поддерживает мир на Южном Кавказе - Кобахидзе Грузия поддерживает мир на Южном Кавказе. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в кулуарах саммита EPC премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. "У нас отличные отношения с соседними странами, особенно с Азербайджаном. Поддержание стратегического партнерства и крепких связей крайне важно.
