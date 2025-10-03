https://news.day.az/politics/1785254.html Мирзоян заявил, что Армения "очень заинтересована" возобновить сообщение с Азербайджаном Ереван очень заинтересован в скорейшем строительстве, открытии и возобновлении сообщения с Азербайджаном. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил лава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью польскому TVP World.
Мирзоян заявил, что Армения "очень заинтересована" возобновить сообщение с Азербайджаном
Ереван очень заинтересован в скорейшем строительстве, открытии и возобновлении сообщения с Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил лава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью польскому TVP World.
"Если говорить о железнодорожном сообщении, то, по оценкам экспертов, его строительство может занять, например, не менее двух лет. Но мы можем, например, отправлять и получать грузы, используя инфраструктуру и территорию Азербайджанской Республики", - отметил Мирзоян.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре