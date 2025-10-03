Мирзоян заявил, что Армения "очень заинтересована" возобновить сообщение с Азербайджаном

Ереван очень заинтересован в скорейшем строительстве, открытии и возобновлении сообщения с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил лава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью польскому TVP World.

"Если говорить о железнодорожном сообщении, то, по оценкам экспертов, его строительство может занять, например, не менее двух лет. Но мы можем, например, отправлять и получать грузы, используя инфраструктуру и территорию Азербайджанской Республики", - отметил Мирзоян.