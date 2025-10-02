https://news.day.az/sport/1785161.html Оценены шансы прохода "Карабаха" в 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА "Карабах" после двух туров группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с двумя победами занимает 6-ю строчку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, для выхода как минимум в 1/16 финала "скакуны" должны оказаться в числе первых 24 клубов. Вероятность этого уже оценена аналитиками.
По прогнозам, "Карабах" завершит лиговый этап на 24-й позиции. Коэффициент вероятности составляет 9,66.
В списке есть и "Галатасарай", которому прогнозируют 21-е место с коэффициентом 10,11.
Согласно прогнозам, такие известные клубы, как "Бенфика", "Монако", "Олимпиакос" и "Марсель", не смогут выйти в следующий раунд после группового этапа.
