Оценены шансы прохода "Карабаха" в 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Карабах" после двух туров группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с двумя победами занимает 6-ю строчку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, для выхода как минимум в 1/16 финала "скакуны" должны оказаться в числе первых 24 клубов. Вероятность этого уже оценена аналитиками.

По прогнозам, "Карабах" завершит лиговый этап на 24-й позиции. Коэффициент вероятности составляет 9,66.

В списке есть и "Галатасарай", которому прогнозируют 21-е место с коэффициентом 10,11.

Согласно прогнозам, такие известные клубы, как "Бенфика", "Монако", "Олимпиакос" и "Марсель", не смогут выйти в следующий раунд после группового этапа.