Исполнительный директор БИГ выступил на международной конференции

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов выступил на международной конференции "Колониализм, неоколониализм и его последствия", в которой принял участие по приглашению президента Института мира и международной солидарности имени Симона Боливара Бланки Гомес.

Как сообщает Day.Az, А. Аббасов рассказал о миссии БИГ, ее деятельности против колониализма и неоколониализма, достижениях в области международного сотрудничества и деколонизации. Он отметил, что организация, донося до международного сообщества факт существования (нео)колониализма, ведет деятельность по его искоренению, оказанию поддержки народам, страдающим от колониального господства.

Исполнительный директор подчеркнул, что в 2019-2023 годах Азербайджан успешно председательствовал в Движении неприсоединения. В июле 2023 года в рамках заседания министров стран Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку на международной конференции "На пути к полному искоренению колониализма" было принято решение о создании БИГ. Организация демонстрирует приверженность принципам международного права и прав человека, посвятив свою деятельность ликвидации колониализма и неоколониализма, продвижению права на деколонизацию, а также оказанию поддержки народам, находящимся под колониальным гнетом.

БИГ действует как авторитетная международная платформа в глобальном движении за деколонизацию. За последние два года она организовала более 40 международных конференций и мероприятий высокого уровня в отделениях ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене, а также Риме, Стамбуле и Баку. Они были посвящены влиянию колониализма на экологию, культуру, социальную сферу, образование и здравоохранение. В их рамках был создан широкий диалог с участием политических лидеров, ученых, экспертов по международному праву, специальных докладчиков и организаций гражданского общества из колонизированных территорий.

А.Аббасов отметил в числе основных достижений БИГ проведение в июле 2024 года в Баку Первого конгресса националистических и освободительных движений, создание Международного фронта деколонизации и принятие учредительной декларации, объединившей голоса освободительных движений. Кроме того, отмечалось включение доклада, подготовленного БИГ, в "Программу деятельности Международного десятилетия для лиц африканского происхождения", представленную генеральным секретарем ООН на этот год.

Он подчеркнул, что БИГ организовала параллельные мероприятия в рамках сессий Генеральной Ассамблеи ООН, Специального комитета по деколонизации (С24) и Четвертого комитета (С4), Постоянного форума по проблеме лиц африканского происхождения, Комитета по правам человека ООН и Совета ООН по правам человека, внося свой вклад в содержательный диалог. Также в рамках COP29 БИГ провела ряд мероприятий, сосредоточив внимание на разрушительных экологических последствиях колониализма.

Наряду с этим, Бакинская инициативная группа функционирует как аналитический центр, подготавливая высокоуровневые исследования и экспертный анализ по вопросам колониализма и деколонизации. До настоящего времени организацией было опубликовано более 20 изданий, включая доклады, журналы и книги. Среди них особое значение имеет труд международного эксперта по управлению колониальными территориями Карлайла Корбена "Эволюция французского колониализма: политический и конституционный анализ".

Он отметил, что БИГ продолжает играть важную роль в поддержке народов, находящихся под колониальным гнетом, и что Азербайджан в этом контексте выступает глобальной платформой для народов, борющихся за независимость и свободу.