Президент Ильхам Алиев: Германия является для нас важной страной-партнером

Германия является для нас важной страной-партнером, и мы придаем большое значение всестороннему развитию наших двусторонних отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева Президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

"Ваш визит в Азербайджан в апреле придал новый импульс развитию нашего сотрудничества, имеющего обширную повестку дня.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Германией, продолжение нашего взаимодействия в ряде областей, представляющих взаимный интерес, и наполнение его новым содержанием", - говорится в письме.