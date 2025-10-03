В Баку презентована книга Узеира Гаджибейли на узбекском языке

В рамках XI Бакинской международной книжной выставки состоялась презентация узбекского издания фундаментального труда выдающегося композитора, музыковеда и автора первой оперы на Востоке Узеира Гаджибейли "Основы азербайджанской народной музыки".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано Азербайджанским культурным центром имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане.

С приветственным словом выступил директор центра Акиф Марифли, который отметил, что издание книги на узбекском языке является значимым событием не только для музыковедения, но и для культурной жизни Азербайджана и Узбекистана в целом. По его словам, написанный в середине XX века и сыгравший важную роль в становлении профессиональной азербайджанской музыки труд и сегодня сохраняет свою актуальность.

А.Марифли подчеркнул, что перевод и публикация книги открывают студентам, исследователям и музыкантам новые возможности для глубокого изучения философии азербайджанской народной музыки, а также способствуют укреплению научно-культурного диалога между двумя странами.

Он добавил, что проект отражает последовательную политику Азербайджана в сфере культурной дипломатии, нацеленной на дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества с Узбекистаном, выразил уверенность, что книга станет настольным пособием для специалистов и будет использоваться в системе музыкального образования и научных исследованиях.

Филолог, кандидат философских наук, исследователь и журналист Жаля Джафарова, а также старший научный сотрудник Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, кандидат искусствоведения Кёнуль Ахмедова отметили, что труд может быть использован в Узбекистане в качестве учебного пособия в консерваториях и музыкальных институтах, что открывает новые возможности для изучения влияния восточной музыкальной школы на мировую культуру.

Исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан - Азербайджан", профессор Эркин Нуриддинов подчеркнул, что публикация книги на узбекском языке имеет и символическое значение. По его словам, это свидетельствует о том, что Азербайджан и Узбекистан не только сохраняют общие историко-духовные ценности, но и развивают их в современных условиях. Подобные проекты, отметил профессор, служат укреплению дружбы и взаимного уважения между народами, а также открывают путь новым культурным инициативам.