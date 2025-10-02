Состоялась премьера сценической версии последнего романа Максуда Ибрагимбекова "Женщина в чёрном"

В рамках 11-й Бакинской международной книжной ярмарки зрителям представили театральную мини-постановку по мотивам последнего романа выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 - 2016) "Женщина в чёрном". Постановка вызвала живой интерес у гостей и участников ярмарки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Спектакль был подготовлен Центром творчества имени Максуда Ибрагимбекова при сотрудничестве с Азербайджанским культурным центром в Узбекистане.

Роман "Женщина в чёрном" стал последней крупной работой Максуда Ибрагимбекова, завершённой незадолго до его ухода из жизни. События произведения разворачиваются в 1980-90-х годах в одном из прибрежных посёлков Абшеронского полуострова - на фоне перемен, распада старого мира и неопределённости нового.

Главный герой - человек с твёрдыми принципами, бросивший вызов социальной несправедливости и пытающийся сохранить человеческое достоинство в условиях разрушения моральных ориентиров. Спектакль объединил литературную глубину оригинала и сценическое напряжение. Темы, поднятые в романе - борьба за справедливость, цена личных ошибок, вера в принципы, человеческое достоинство - звучат особенно остро и сегодня. Это рассказ о том, как остаться человеком в переломные времена, и о том, как личная история становится отражением большой эпохи.

Произведение недавно было переиздано сразу на трёх языках, включая узбекский, что стало ещё одним шагом к популяризации литературного наследия Максуда Ибрагимбекова за пределами Азербайджана.

Режиссёром сценической адаптации выступил Турал Вагифоглу.

На сцене - заслуженный артист Азербайджана Эльшан Рустамов и актриса Гюнеш Мехтизаде, которые в минималистичном, но насыщенном драматизмом спектакле раскрыли сложные внутренние миры героев романа.

В зале царила особая атмосфера - тишина, наполненная вниманием и сопереживанием, а после финала - продолжительные аплодисменты.

Подобные культурные инициативы помогают не только сохранить память о классиках азербайджанской литературы, но и переосмыслить их наследие через новые формы, близкие современному зрителю.

Ярмарка продолжит свою работу до 6 октября. Посетителей ждут презентации книг, творческие встречи, театральные и музыкальные программы.